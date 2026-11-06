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LIMIDO COMASCO – Otto persone fermate, armi, munizioni e sostanze stupefacenti sequestrate. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri nelle prime ore della mattinata, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano.

Il blitz ha interessato diverse località tra le province di Como, Varese e Milano. Sei persone sono state individuate in un appartamento a Limido Comasco, dove sono intervenuti gli specialisti del Gruppo intervento speciale (GIS), utilizzando microcariche esplosive e dispositivi flash-bang per fare irruzione. Altre due persone sono state fermate a Sesto Calende e Corsico.

Le operazioni hanno coinvolto anche le aree boschive di Pogliano Milanese e Arluno, dove sono state effettuate ricerche di armi e droga. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche denaro contante, documenti e dispositivi elettronici.

L’indagine riguarda un gruppo sospettato di detenzione illegale di armi da guerra e di attività legate agli stupefacenti.

(foto: il video sull’operazione dei carabinieri)

06112026