news

SARONNO – È terminato a Saronno il viaggio di Samuele Astuti attraverso tutte le case di comunità della provincia di Varese. Quella saronnese è stata l’ultima tappa di un percorso iniziato mesi fa e condotto per incontrare di persona gli operatori sanitari, raccogliere le testimonianze dirette e analizzare punti di forza e criticità delle nuove strutture sociosanitarie territoriali.

“Ho visitato ogni singola casa di comunità del territorio – ha spiegato il consigliere regionale del Partito Democratico – per ascoltare chi ogni giorno lavora sul campo. Abbiamo visto oggi un presidio saturo, ricco di servizi, ma che avrebbe bisogno di spazi ancora più ampi per rispondere alla domanda crescente dei cittadini”.

Accompagnato dal senatore Alessandro Alfieri e dalla candidata sindaca Ilaria Pagani, Astuti ha sottolineato il valore strategico delle case di comunità nel sistema sanitario lombardo: “Sono strutture fondamentali per far respirare la sanità pubblica e per rilanciarla. Oggi in Lombardia ne esistono oltre 100, ma solo 7 rispondono pienamente ai parametri richiesti dal Ministero. Quella di Saronno è tra queste, e rappresenta un modello positivo, seppur con margini di miglioramento”.

Tra i nodi emersi durante il tour, Astuti ha citato la disomogeneità dei servizi erogati tra diverse aree e tra le due principali aziende sociosanitarie del territorio – Asst Valle Olona e Asst Sette Laghi – oltre alla necessità di ampliare l’offerta in alcune sedi. “La sfida – ha aggiunto – non è solo strutturale, ma culturale: i lombardi hanno perso da quasi trent’anni l’abitudine a rivolgersi alla medicina territoriale. Dobbiamo lavorare anche per far conoscere meglio questi servizi e favorirne l’utilizzo”.

Infine, Astuti ha ribadito l’importanza di una reale integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale, unica strada – a suo avviso – per migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. “Nei prossimi giorni – ha concluso – presenteremo un report dettagliato su tutte le case di comunità della provincia di Varese, basato anche su richieste di accesso agli atti inoltrate in Regione. Vogliamo offrire un quadro chiaro delle criticità, ma anche delle potenzialità che queste strutture rappresentano per il futuro del nostro sistema sanitario”.

QUI L’INTERVENTO DI PAGANI SULLA SANITA’

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09