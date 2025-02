news

CAPO D’ORLANDO – Forse la sfida di mercoledì sera in Sicilia andava oltre alle possibilità della matricola Az Robur Saronno e comunque i padroni di casa della Orlandina Capo d’Orlando hanno vinto con risultato nettissimo, 77-58. In sala stampa, al termine l’allenatore saronnese Stefano Gambaro cerca di trovare gli aspetti positivi della trasferta, “all’inizio nella prima metà di gara ce la siamo giocata, avremmo meritato di arrivare al riposo anche più vicini – ha rimarcato il coach – D’altra parte ci siamo trovati davanti una squadra tanto forte e dopo il riposo abbiamo sbagliato troppo e segnato troppo poco per pensare ad un epilogo differente”.

Da parte del Saronno il pensiero “è già rivolto all’appuntamento di sabato in casa contro Lumezzane” assicura Gambaro.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play della partita.

