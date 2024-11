news

GRAVELLONA TOCE – Grande delusione in casa Az Robur Saronno per l’ennesima sconfitta (7 sulle 8 giocate in serie B Nazionale), anche stavolta di stretta misura, sabato sera nella trasferta in Piemonte, a Gravellona Toce contro i locali della Fulgor Omegna. Saronno resta all’ultimo posto in classifica, con Ragusa e Crema. “Tanti errori sotto canestro e non solo” l’amaro commento alla fine dell’allenatore saronnese, Stefano Gambaro.

Buona partenza, poi una seconda metà di gara decisamente favorevole ai piemontesi con reazione finale della Robur in grado di giocarsela all’ultimo tiro nel finale di partita, ma anche stavolta alla formazione dell’allenatore Stefano Gambaro è andata male.

Fulgor Omegna-Az Robur Saronno 86-81

Risultati

Ottava giornata, le gare di sabato: Monferrato-Piacenza 89-65, Virtus Imola-Virtus Ragusa 85-67, Fulgor Omegna-Az Robur Saronno 86-81, Crema-Legnano Knights 91-83.

02112024