SARONNO – Una serata segnata da tensioni e colpi di scena quella di lunedì in consiglio comunale, quando il consigliere di Forza Italia Rienzo Azzi, accompagnato dal collega di partito Agostino De Marco, ha deciso di lasciare l’aula. La scelta è arrivata durante la discussione sull’istituzione delle commissioni consiliari e miste, dopo un intervento carico di amarezza.

Azzi ha parlato apertamente di una maggioranza “impreparata” e ha definito l’andamento della seduta “da dilettanti allo sbaraglio”. “Secondo me non è stata una serata degna – ha dichiarato – si è vista una grandissima impreparazione”, parole pronunciate poco prima di annunciare la decisione di abbandonare i lavori e di sedersi tra il pubblico.

Le polemiche non si sono limitate a questo gesto. Già nella capigruppo prima della seduta non era stata inserita all’ordine del giorno la mozione urgente di Forza Italia sulla sicurezza; inoltre, una mozione pregiudiziale era stata bocciata dalla maggioranza durante il regolamento sui consiglio comunale sulle commissioni. Azzi ha anche contestato alcuni pareri del segretario comunale, ritenendoli “politici”.

Dura la replica del presidente del consiglio comunale Francesco Licata, che ha ricordato come le scelte politiche siano di sua competenza e ha difeso la correttezza dei pareri tecnici. Sullo stesso tono è intervenuta la capogruppo di Tu@Saronno Francesca Rufini, che ha rispedito al mittente le accuse di impreparazione, definendole ingiuste e “stanca dell’atteggiamento di abbandono e tentativo di non rispettare le regole”

Diversa la posizione del capogruppo del Partito Democratico Simone Galli, che ha espresso dispiacere per l’abbandono dell’aula da parte di Azzi: “È una mancanza di rispetto anche verso gli elettori, che ci hanno scelto di essere presenti per guidare la città”.

Il gesto di Forza Italia, arrivato per la seconda seduta consecutiva, ha quindi acceso una serata già carica di tensioni, lasciando intravedere fratture sempre più profonde con presidenza e maggioranza.

