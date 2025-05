news

SARONNO – Ieri, mercoledì 30 aprile, all’inaugurazione dell’Azzi Point di via Garibaldi il discorso di Rienzo Azzi. Un intervento a braccio, breve che ha conquistato diversi applausi e toccato diversi temi della campagna elettorale e per il futuro della città.

Ecco i passaggi salienti

Unità del centrodestra senza civiche: “Una scelta precisa”

Nel suo primo discorso da candidato sindaco, Rienzo Azzi ha rivendicato la scelta di presentarsi con il centrodestra unito e senza liste civiche. “Noi non abbiamo vicino a noi liste civiche, neanche la lista del sindaco. È stata una scelta precisa” ha affermato davanti ai sostenitori riuniti all’Azzi Point, spiegando che i partiti garantiscono affidabilità e strumenti per ricomporre le divergenze: “In un partito ci sono i livelli. Se si litiga a livello cittadino, c’è un livello provinciale, c’è un livello regionale che vanno a recuperare e a ricomporre”.

Cinque anni di stabilità: “Spero buoni, spero ottimi”

Azzi ha posto l’accento sulla necessità di offrire una prospettiva solida per la città: “Noi possiamo garantire, certamente, ai cittadini saranno cinque anni di governo. Spero buono, spero ottimo, ma sicuramente garantiremo cinque anni di governo”. Un messaggio che si oppone alla precedente esperienza del centrosinistra, definita “sciagurata” e “finita come è finita”.

Sognare con buonsenso: città viva, sicura, pulita

“Siamo gente che sogna” ha dichiarato Azzi, presentando la visione della sua coalizione per Saronno: “Sogniamo che ci sia una città sicura, che ci sia una città pulita, che ci sia una città bella, che ci sia una città accogliente sul serio”. Ha criticato l’idea di rigenerazione urbana che si limita a “fare palazzi e mettere nuovi abitanti”, auspicando invece politiche che incentivino l’occupazione: “Insieme ai palazzi… creare le condizioni per cui si creino condizioni di lavoro”.

Il buon senso come punto di partenza

Azzi ha denunciato la mancanza di pragmatismo nelle scelte amministrative: “Esco la mattina, trovo una coda in macchina infinita, vedo la pista ciclabile libera. E non ce l’ho con le piste ciclabili, che sia ben chiaro. Però la prima preoccupazione che ho è come faccio a far defluire quel traffico”. Ha insistito sull’importanza di soluzioni concrete: “Tante volte quello di cui ci rendiamo conto è che manca una cosa semplicissima, il buon senso”.

La sfida del porta a porta: “Ci mettiamo la faccia”

Un appello diretto ai candidati e militanti: “Va fatto il porta-porta, è il porta-porta che ci può far vincere. Ma il porta-porta non è dare il santino soltanto”. E ha aggiunto: “Io ti do questo santino… se non realizziamo quello che ti abbiamo promesso, bene, io ci ho messo la faccia, vieni lì e prendimi pure a calci, perché avresti ragione”.

Verde e Isotta Fraschini: “Parliamo anche del parco sud”

Senza negare l’importanza del verde, Azzi ha rilanciato un progetto dimenticato: “Io in questa campagna elettorale non ho ancora sentito parlare del parco sud”. Ha ricordato come in passato il parco nord sia stato realizzato e che ora “il parco sud è lì da realizzare, con sindaci vicini che stanno già piantumando”.

Inaugurazione dell’Azzi Point: ecco chi c’era

