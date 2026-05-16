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CESATE – Tensione e bagarre con l’arbitro e la partita playoff di Promozione dell’Sc United finisce al 20′ del secondo tempo con il direttore di gara scortato negli spogliatoi dai carabinieri. Ma facciamo un passo indietro.

Davanti a spalti gremiti, la finale playoff tra Sc United e Universal Solaro si accende subito. Dopo appena 6 minuti è la formazione solarese a sbloccare il risultato: un passaggio filtrante sorprende la difesa locale e Drago si presenta solo davanti al portiere firmando lo 0-1.

La risposta dello United arriva al 2′ con Carnelli, che dal cuore dell’area trova il palo lontano per l’1-1. Poco dopo altro episodio chiave: calcio di rigore per Universal Solaro, ma Mauri respinge il tentativo di Drago tenendo in partita i suoi.

La squadra di Solaro però continua a spingere e trova ancora il vantaggio con Drago, bravo a farsi largo in area e battere il portiere con un rasoterra. Nel finale di primo tempo arriva anche il terzo gol ospite, con Fabozzi che sfrutta un rimpallo favorevole e firma l’1-3 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa lo United prova a riaprire il match: al 10′ Sperti accorcia le distanze su assist di Ballabio, riportando il risultato sul 2-3. Passa però appena un minuto e Universal Solaro allunga ancora grazie a un calcio di rigore molto contestato dai locali per un presunto fallo di mano di Giuliani. Dal dischetto Fabozzi non sbaglia e realizza il 2-4.

Da quel momento la tensione esplode. Prima viene espulso l’allenatore dello United, Villa per proteste. Poi saltano i nervi in campo: Carnelli riceve il rosso per un duro fallo a centrocampo e nella mischia successiva viene espulso anche Confalonieri. Poco dopo arriva anche il rosso per capitan Petrocchi, ancora per proteste.

Diversi giocatori entrano in campo contestando il direttore di gara. L’arbitro decide così di interrompere definitivamente la partita intorno al 20′ del secondo tempo. Dagli spalti si vede la tensione in campo giocatori che urlano e vengono trattenuti da dirigenti e compagni mentre il team solarese si riunisce davanti ai tifodi. Sul terreno di gioco entrano carabinieri e polizia locale, che scortano il direttore di gara prima negli spogliatoi e poi fuori dall’impianto sportivo.

In campo resta soltanto l’Universal Solaro, che può festeggiare insieme ai propri tifosi.

Ora la decisione passerà al giudice sportivo. Considerata l’interruzione anticipata sul punteggio di 2-4, appare praticamente certo il 3-0 a tavolino a favore dell’Universal Solaro. La squadra vincerebbe così la finale playoff del proprio girone di Promozione e sarebbe vicinissima alla promozione in Eccellenza. Resterebbe infatti soltanto il triangolare tra le vincitrici playoff, ma i ripescaggi degli ultimi anno rendono molto probabile il salto di categoria per tutte le squadre coinvolte.

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