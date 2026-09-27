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BARANZATE – Un pareggio spettacolare, ma che lascia soprattutto rimpianti. È questo il sentimento di Uberto Tomanin, allenatore della Baranzatese, dopo il 3-3 casalingo contro il Fbc Saronno nel match clou della terza giornata del girone A di Eccellenza. Due squadre costruite con ambizioni importanti, ma protagoniste di un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, hanno dato vita a una partita ricca di gol, occasioni e continui ribaltamenti. Alla Baranzatese, arrivata vicinissima alla vittoria dopo avere ribaltato nella ripresa il 2-1 con cui il Saronno aveva chiuso avanti il primo tempo, è mancato soltanto il risultato pieno.

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra, ma c’è anche grande rammarico per la rimonta subita”, ha sottolineato Tomanin al termine dell’incontro. Parole che sintetizzano bene una gara nella quale i padroni di casa hanno mostrato carattere e qualità, riuscendo prima a recuperare lo svantaggio e poi a portarsi sul 3-2, prima del definitivo pareggio saronnese arrivato su rigore a tempo praticamente scaduto.

Il punto porta la Baranzatese a quota 4 in classifica, ma lascia inevitabilmente qualche rimpianto, soprattutto considerando che al 37′ della ripresa il gol di Missaglia sembrava avere indirizzato definitivamente l’incontro. La video intervista a Tomanin consente di ripercorrere proprio le sensazioni del tecnico dopo una delle partite più combattute di questa prima parte della stagione.

La partita in breve

La Baranzatese è passata in vantaggio al 25′ del primo tempo con Pedrazzini, bravo a risolvere un’azione insistita nell’area saronnese. Immediata la risposta degli ospiti: al 31′ Cocuzza, servito dalla sinistra, ha anticipato il portiere firmando l’1-1. Al 41′ il Saronno ha completato il sorpasso con Vassallo, su assist di Malvestio.

Nella ripresa la Baranzatese ha reagito: al 20′ Cavaliere ha trovato il 2-2 al termine di una mischia, quindi al 37′ Missaglia ha siglato il 3-2. Quando la vittoria dei padroni di casa sembrava ormai vicina, Vassallo è entrato in area e proprio un fallo di mano di Missaglia ha determinato il rigore: lo stesso Vassallo al 45′ ha trasformato dal dischetto, completando la propria doppietta e fissando il risultato sul 3-3.

Risultati e marcatori

Assago-Rhodense 0-2 – st 9′ Mercurio, 45′ Diaferio.

Aurora Cantalupo-Sedriano 1-1 – pt 16′ rig. Roncarolo (A); st 22′ Citro (S).

Baranzatese-Fbc Saronno 3-3 – pt 25′ Pedrazzini (B), 31′ Cocuzza (S), 41′ Vassallo (S); st 20′ Cavaliere (B), 37′ Missaglia (B), 45′ rig. Vassallo (S).

Barona-Vergiatese 2-2 – pt 4′ Giamberini (V), 30′ Schiavoni (B), 34′ Dervishi (V); st 28′ Sorrenti (B).

Caronnese-Besnatese 3-0 – st 17′ Corno, 24′ Corno, 36′ Pliscovaz.

Legnano-Ardor Lazzate 2-0 – pt 29′ Guri; st 15′ Guri.

Tribiano-Academy Calvairate 0-1 – Sow.

Magenta-Lentatese 1-1 – pt 35′ Rigo (M); st 44′ rig. Lanzarini (L).

Classifica

Rhodense 9, Caronnese 7, Legnano 7, Lentatese 5, Vergiatese 5, Sedriano 5, Aurora Cantalupo 4, Barona 4, Baranzatese 4, Magenta 4, Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano 1, Besnatese 1, Fbc Saronno 1, Assago 0.

27092026