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SARONNO – Lavoratori davanti ai cancelli, sciopero e un corteo attorno allo stabilimento di via Banfi. È stata una giornata di mobilitazione quella di venerdì alla Barco di Saronno, dove i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione a tempo indeterminato dopo l’annuncio di un pesante ridimensionamento delle attività produttive e dell’organico.

A spiegare le ragioni della protesta, davanti alla fabbrica, sono stati Lorena Silvani della Fim Cisl dei Laghi, Stefano Gallinaro della Fiom Cgil e Otello Amabile della Uilm, intervenuti durante il presidio per illustrare le preoccupazioni dei lavoratori e le prospettive dello stabilimento. La mobilitazione è scattata dopo l’incontro nella sede di Confindustria a Gallarate, durante il quale la proprietà belga ha comunicato l’intenzione di trasferire oltre il 50 per cento della produzione nello stabilimento di Suzhou, in Cina.

Nella fabbrica saronnese, specializzata nella realizzazione di monitor ad altissima definizione per il settore sanitario, lavorano attualmente 154 persone. Già 25 lavoratori interinali sono stati interessati dal mancato rinnovo dei contratti, mentre la riorganizzazione annunciata potrebbe coinvolgere il 40 per cento dell’area produttiva e il 30 per cento di quella impiegatizia. Le preoccupazioni riguardano anche il futuro stesso della presenza industriale a Saronno. Secondo le prospettive illustrate, la produzione potrebbe scendere da circa 50 mila a 20 mila pezzi all’anno, con una conseguente riduzione degli spazi necessari all’attività.

Barco occupa infatti un ampio capannone in affitto nello storico complesso Fimi di via Banfi, dove hanno sede anche altre aziende. Fim, Fiom e Uilm hanno quindi deciso di mantenere aperta la mobilitazione, chiedendo garanzie sul futuro occupazionale e industriale dello stabilimento saronnese.

17102026