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SARONNO – Un centinaio di lavoratori si sono ritrovati questa mattina, lunedì 2 novembre, davanti ai cancelli della Barco di via Banfi per uno sciopero di otto ore contro i licenziamenti annunciati dall’azienda. Tra le 10 e le 11 si è svolta un’assemblea con i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.

Sono 71 i posti di lavoro a rischio: 46 dipendenti a tempo indeterminato coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo e 25 interinali per i quali non è previsto il rinnovo del contratto.

I sindacati contestano il progetto di trasferire in Cina oltre metà della produzione dello stabilimento saronnese, specializzato in monitor ad alta precisione per il settore medicale. Chiedono il ritiro dei licenziamenti, il ricorso agli ammortizzatori sociali e un piano industriale che garantisca il futuro dell’attività.

«Non siamo di fronte a un calo strutturale, ma a una delocalizzazione mascherata», ha sostenuto Otello Amabile della Uilm. Preoccupazione anche per le possibili conseguenze sull’indotto e sull’economia del territorio. Il prossimo incontro tra azienda e sindacati è fissato per giovedì 5 novembre a Varese.

Nel video, le immagini del presidio e dell’assemblea dei lavoratori davanti alla Barco.

02112026