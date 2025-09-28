Basket, Ansaloni (Robur) commenta la vittoria al debutto
SARONNO – Buona la prima sabato sera in un Palaronchi pieno di gente per il debutto in campionato, serie B Interregionale di basket maschile, della Robur Saronno, che ha battuto l’Orobica Bergamo, 79-70. A confrontarsi due formazioni piene di giovani talenti.
L’allenatore saronnese Luca Ansaloni è soddisfatto di quel che ha visto al palasport di via Colombo: “I primi minuti sono stati da entrambe le parti un po’ bloccati, si è fatta un po’ di fatica da tutte e due le parti. Poi il livello si è alzato, ed abbiamo mantenuto continuità per tutta la partita. Anche per noi un test per capire le nostre qualità, abbiamo messo una asticella di riferimento”.
Basket, Serie B Interregionale : Robur Saronno vincente al debutto contro Bergamo
(foto e video: l’allenatore saronnese Luca Ansaloni)
