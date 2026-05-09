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SARONNO – “Ci abbiamo provato con le unghie e con i denti”: così l’allenatore della Robur Saronno, Luca Ansaloni, al termine della partita persa in casa contro Trieste, gara 2 di playout. “Gli avversari hanno prevalso per fisicità ed esperienza” ha fatto notare il coach.

La partita — Sconfitta in semifinale playout per la Robur Saronno nel campionato di serie B Interregionale. Al Palaronchi i biancocelesti erano obbligati a vincere gara 2 contro Jadran Trieste per portare la serie alla “bella”, ma i friulani si sono imposti anche in trasferta conquistando la salvezza. Trieste ha condotto per gran parte della gara, chiudendo avanti il primo quarto 19-25 e andando all’intervallo lungo sul 37-47. Nel terzo periodo la Robur ha reagito con carattere, tornando in partita fino al sorpasso sul 56-54 grazie ai canestri di Negri dopo il pareggio firmato da Basili. La frazione si è però chiusa sul 57-59 e nell’ultimo quarto gli ospiti hanno mantenuto il controllo del match, respingendo il tentativo di rimonta dei saronnesi: finale 71-78.

Per la Robur la stagione proseguirà ora con la finale playout, in programma da sabato 23 maggio contro un’avversaria ancora da definire.

09052026