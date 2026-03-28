Basket, Ansaloni (Robur Saronno): “Due cose lasciano l’amaro in bocca…”
SARONNO – Sconfitta al secondo overtime per la Robur Saronno contro la Nervianese (102-105) nella infinita partita del sabato sera al Palaronchi di via Colombo, per la 11′ giornata di ritorno del campionato di basket maschile serie B Interregionale. Al termine l’allenatore dei saronnesi, Luca Ansaloni, fa notare che “ci sono due cose che lasciano l’amaro in bocca. Innanzitutto per come abbiamo affrontato la gara accumulando un ampio svantaggio. Male i primi due quarti, e questo è il primo rammarico, e poi per non avere saputo cogliere le occasioni che pure ci sono state a seguire e che anche sotto il profilo psicologico avrebbero potuto fare la differenza”.
Su ilSaronno anche il resoconto del match.
Basket: partita folle con Nerviano, la Robur Saronno cede 102-105 dopo due supplementari
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(foto: Luca Ansaloni)
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