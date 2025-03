news

CASTELLANZA – Niente da fare per l’Az Robur Saronno che perde la sfida di bassa classifica con la Virtus Ragusa e profonda all’ultimo posto in graduatoria. Grande delusione sabato pomeriggio al Palaborsani di Castellanza, sopratuttto per la prima metà di gara dei saronnesi: “Primo tempo ingiustificabile e inspiegabile, il peggiore dell’anno nella partita più importante della stagione” dice l’allenatore dei roburini, Stefano Gambaro.

Poi si è comunque arrivati all’overtime ma con vittoria siciliana, 76.81: “Incontro fotocopia dell’andata, con esito opposto” ricorda Gambaro. Che conclude: “Il dispiacere grosso è per quel che è successo nel primo tempo!”

Solo l’ultima classificata retrocedere direttamente, poi sino alla quint’ultima disputano i playout, ed ora Saronno nei guai: prossimo match domenica 9 con un’altra pericolante, Fiorenzuola.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

01032025