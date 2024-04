news

SARONNO – “Non mi aspettavo un risultato ampio, è stata una partita un po’ strana all’inzio con le squadre a sbagliare tanti canestri, poi ci siamo sciolti ed abbiamo preso un certo margine. Una gara rimasta in certo fasi in “ghiacciaia”, al rientro dagli spogliatoi abbiamo abbassato l’intensità ma poi siamo ripartiti”. L’allenatore dell’Az Robur Saronno, Renato Biffi, analizza l’incontro di sabato sera vinto contro Lucca, gara 1 dei quarti di finale della serie B Interregionale.

Mercoledì sera gara 2 a Lucca: “Dove possiamo arrivare non lo sappiamo neanche noi, Andiamo a Lucca cercando di fare una gara tosta con i toscani che cercheranno di vedere cara la pelle” rimarca Biffi.

La formula dei playoff

Come funzionano i playoff di quest’anno:

– tutte le serie saranno al meglio delle tre partite, dunque bisogna vincerne due per passare il turno. Si giocano in casa della meglio classificata tra stagione regolare e fase Gold la prima partita della serie (gara1) e l’eventuale spareggio (gara3).

– il tabellone della Conference Nord Ovest raggruppa squadre di Piemonte (1), Lombardia (2) e Toscana (5). All’inizio c’era anche la Liguria, ma l’ultima contendente è stata eliminata nell’ultima giornata del play-in.

– il turno successivo ai quarti di finale sono le semifinali: vincente 1/8 (Saronno-Lucca) contro vincente 4/5 (Pavia-Siena) e vincente 2/7 (Empoli-Quarrata) contro vincente 3/6 (Cecina-Casale Monferrato) e poi la finale. Tutte al meglio delle tre partite.

– la vincente della finale di Conference sarà promossa in Serie B Nazionale, mentre la perdente è automaticamente qualificata per lo spareggio che si giocherà con la sconfitta della finale della Conference nord est.

