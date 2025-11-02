news

SARONNO – “Troppi pasticci ma da un certo punto nel terzo quarto ci siamo ripresi e le partita ha preso un’altra piega. Sappiamo che questo campionato è estremamente equilibrato, e tutto spesso si decide su un canestro o un non canestro”. Così Luca Ansaloni, allenatore della Robur Saronno dopo la sconfitta interna contro la Social Osa Milano, sabato sera per la sesta giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico ospite, Stefano Gambaro.

La partita – Sconfitta di stretta misura per la Robur Saronno, battuta 71-73 dalla Social Osa Milano al PalaRonchi dopo una gara dai due volti. Gli ospiti, guidati dall’ex coach Gambaro, hanno dominato i primi tre quarti, chiusi sul 44-58. Nell’ultimo periodo la Robur ha reagito con orgoglio, trascinata da Pellegrini, Ventura e Colombo, arrivando a un passo dal sorpasso. Il tiro finale di Fioravanti, però, si è spento sul ferro. Per Saronno una buona prova di carattere nonostante la sconfitta.

Top scorer: Pellegrini 14, Ventura 11, Presotto 10.

Prossima partita sabato 8 novembre a Cremona contro il SanseBasket.

