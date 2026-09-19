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SARONNO – Crescere, lavorare e costruire una mentalità vincente. Sono questi i concetti sui quali insiste Matteo Bonassi, tecnico della Robur Basket Saronno, nell’intervista realizzata al termine dell’ultimo test di prestagione dei saronnesi, impegnati oggi a San Giorgio su Legnano contro la Sangiorgese. La Robur si prepara al campionato di Serie B Interregionale puntando su un gruppo particolarmente giovane. Ed è proprio da qui che parte Bonassi: «Mi aspetto sicuramente un’annata nella quale continueremo a crescere. Siamo in Serie B, ma siamo anche una squadra molto giovane, fatta da tutti Under 19, quindi abbiamo tanto su cui lavorare».

Un percorso che è già iniziato durante la preparazione e le amichevoli disputate nelle ultime settimane. «Ogni occasione per noi rappresenta una crescita – sottolinea il coach – a partire dalle amichevoli e da questa prestagione, nella quale stiamo continuamente migliorando, fino a tutto quello che sarà il campionato».

Bonassi non vuole però concentrare l’attenzione esclusivamente sui risultati: «Credo, e tutti noi crediamo, che il risultato sia la conseguenza di quello che facciamo e del lavoro che svolgiamo in palestra».

Il tecnico indica quindi con chiarezza la strada che dovranno seguire i suoi giovani: «Quello su cui stiamo puntando è crescere dal punto di vista della mentalità: mentalità fisica, mentalità difensiva, mentalità di corsa e mentalità vincente. È quello che vogliamo in entrambi i campionati».

L’ultimo test con la Sangiorgese

Oggi pomeriggio la Robur ha chiuso la propria prestagione a San Giorgio su Legnano affrontando la Sangiorgese, formazione di categoria superiore nella quale gioca anche l’ex saronnese De Capitani. Un test particolarmente impegnativo, utilizzato da Bonassi per continuare a lavorare sull’amalgama e dare spazio ai suoi giovani.

La Sangiorgese ha chiuso avanti 22-14 il primo quarto, 50-29 all’intervallo e 74-51 alla terza sirena, prima della reazione saronnese nell’ultima frazione.

Adesso l’attenzione si sposta sul campionato: sabato prossimo debutto casalingo contro la Nervianese al PalaRonchi di via Colombo.

19092026