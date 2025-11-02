news

SARONNO – L’ex ha dato un dispiacere alla Robur Saronno: Stefano Gambaro l’anno scorso era il tecnico roburino, ieri sera era invece al Palaronchi di via Colombo sul fronte opposto, per la 6′ giornata del campionato di serie B Interregionale, alla guida della Social Osa Milano che ha espugnato il palazzetto saronnese. “Ma tornate a Saronno è sempre un piacere tornare, ed è bello salutare tutti – le parole di Gambaro – Sulla partita, sapevo che la Robur è brava sempre a rientrare in corso ed il finale è stato da lancio della monetina…”

La partita – Gara dai due volti quella andata in scena ieri sera al PalaRonchi, dove la Robur Saronno è andata vicinissima al colpaccio contro la Social Osa Milano, arrendendosi soltanto nei secondi finali. La formazione milanese, guidata dall’ex tecnico saronnese Stefano Gambaro e con gli ex Nasini e Maspero, è partita fortissimo, imponendo il proprio ritmo con ottime percentuali dall’arco. I padroni di casa, invece, hanno faticato in attacco nei primi due quarti, chiusi sul 29-41 all’intervallo. Dopo un terzo periodo ancora in salita (44-58), la Robur ha trovato energie e precisione nell’ultimo quarto, trascinata da Pellegrini, Ventura e Colombo. In pochi minuti i biancazzurri hanno completato la rimonta fino al 61-65, poi al 67-71, e nel finale hanno avuto persino la palla del sorpasso. Il tentativo da tre punti di Pellegrini e il tiro di Fioravanti sulla sirena, però, non sono andati a segno. Il match si è chiuso 71-73 per la Social Osa, che ha resistito al ritorno dei saronnesi dopo tre quarti dominati. Per la Robur resta la buona prestazione nel finale e la consapevolezza di poter competere anche con le squadre di vertice.

Tabellino Robur Saronno: Pellegrini 14, Ventura 11, Presotto 10, Redaelli 9, Fioravanti 7, Ring Bol 6, Molteni 4, Colombo 5, Pavese 3, Negri 2.

Prossimo impegno sabato 8 novembre a Cremona contro il SanseBasket (palla a due alle 21).

