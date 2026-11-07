news

TORINO – È l’allenatore del Don Bosco Crocetta, Luca Sacco, a raccontare la sfida disputata al PalaBallin di Torino, dove i padroni di casa hanno superato 81-73 la Robur Saronno nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale. Al termine dell’incontro il tecnico piemontese è stato protagonista della video intervista dedicata alla partita.

Una gara condotta a lungo dai torinesi, che hanno chiuso il primo tempo avanti 46-30 e il terzo quarto sul 64-46. Nell’ultima frazione, però, la Robur ha reagito con determinazione: Caglio, Bol, Zotti, Pavlovic e compagni sono riusciti a riportarsi fino a quattro punti di distanza a due minuti dalla sirena conclusiva. Don Bosco Crocetta ha comunque resistito al tentativo di rimonta dei saronnesi, conquistando la vittoria con il punteggio finale di 81-73.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

07112026