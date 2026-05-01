news

SARONNO – La Robur Saronno si presenta ai playoff di Divisione Regionale 2 da testa di serie numero uno, dopo una stagione regolare sempre ai vertici. Alla vigilia di gara 1 contro Laveno Valcuvia, coach Alessandro Leva traccia il punto della situazione.

“Sicuramente la testa di serie è più che meritata – spiega – siamo stati davanti praticamente per tutto il campionato, da gennaio in poi sempre”. Un percorso costruito nel tempo, che ora apre a obiettivi più importanti: “Ci proviamo, vogliamo provarci. Sono due stagioni che aumentiamo qualità e risultati. L’anno scorso siamo arrivati a un soffio dalla finale, quest’anno vogliamo provare almeno ad arrivarci e fare il colpo grosso”.

Il primo ostacolo, però, non è dei più semplici. Laveno Valcuvia, ottava classificata, rappresenta un avversario insidioso: “Se avessimo potuto scegliere non avremmo scelto Laveno. È vero che è arrivata ottava, ma per una serie di risultati sfavorevoli nell’ultima giornata. È stata tra le prime cinque per tutto il campionato, anzi nel girone d’andata era nelle prime tre”.

Leva evidenzia anche le caratteristiche tecniche dei rivali: “Hanno perso Kisonga e hanno cambiato modo di giocare, inserendo un paio di tiratori. È una squadra che tira molto, fa del tiro da tre la sua forza ed è sicuramente tra le più pericolose da affrontare al primo turno, se non in tutti i playoff”.

Infine, l’invito al pubblico in vista di gara 1, in programma domenica 3 maggio alle 19 al PalaRonchi: “I playoff della DR2 sono sempre una bella vetrina, con tanti ragazzi e la curva amica. Vi aspettiamo a tifare Robur e i ragazzi”.

01052026