SARONNO – “Missione compiuta, ora la mente va rivolta ai prossimi impegni, a cominciare dalla partita del prossimo fine settimana contro il Niguarda”. Così Alessandro Leva, allenatore della Robur Saronno, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi al termine di gara 2 dei quarti di finale playoff della categoria Dr2 maschile.

Al palaRonchi di via Colombo, i saronnesi hanno archiviato la pratica Marcallo con una prestazione solida e senza sbavature, imponendosi per 88-54 in una sfida a senso unico. Dopo il successo per 75-86 nella gara d’andata, la Robur ha confermato il buon momento di forma anche davanti al proprio pubblico, chiudendo la serie con autorità.

Ora l’attenzione si sposta sulla semifinale playoff: domenica prossima i saronnesi affronteranno i milanesi del Niguarda.

