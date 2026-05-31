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SARONNO – Parte con una vittoria la finale del campionato Dr2 maschile per la Robur Saronno, che domenica sera davanti a oltre 400 spettatori accorsi al Pala Ronchi di via Colombo supera Legnano per 87-84 in gara 1 della serie al meglio delle tre partite.

L’incontro è stato molto equilibrato fin dalle prime battute. I saronnesi hanno chiuso avanti il primo quarto sul 25-21 e sono andati al riposo lungo con un minimo vantaggio, 44-43. Nel terzo periodo è stata Legnano a prendere l’iniziativa, arrivando sul 47-53 a 7’25” dalla fine della frazione. La Robur è però rimasta in partita e nel finale ha ritrovato la parità sul 78-78 quando mancavano 3’43” alla sirena. Negli ultimi possessi Tolotti e compagni hanno trovato le giocate decisive, conquistando il successo per 87-84.

La serie proseguirà giovedì 4 giugno a Legnano con gara 2.

01062026