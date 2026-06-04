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LEGNANO – «I ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo raggiunto un traguardo importante”: c’è tutta la soddisfazione di coach Alessandro Leva nelle parole pronunciate al termine della partita che ha consegnato alla Robur Saronno la promozione in Divisione Regionale 1. Leva si toglie anche qualche sassolino, “non tutti hanno sempre creduto in questo gruppo”.

Giovedì i biancazzurri hanno espugnato il PalaKnights di Legnano con un netto 79-100, chiudendo la serie finale playoff sul 2-0 dopo il successo ottenuto pochi giorni prima al PalaRonchi. Una vittoria che vale il salto di categoria e che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione da una squadra giovane ma capace di crescere costantemente nel corso dell’anno. La gara è rimasta in equilibrio per lunghi tratti. Dopo un avvio punto a punto, la Robur ha trovato il primo allungo soltanto nell’ultimo minuto del primo quarto, chiuso avanti 25-33. Nel secondo periodo Legnano è riuscita a rientrare in partita dopo essere scivolata anche a dieci punti di svantaggio, arrivando all’intervallo sul 51-53.

L’equilibrio è proseguito anche nella terza frazione, con le due squadre a rispondersi canestro dopo canestro. Nel finale del periodo, però, Saronno ha trovato maggiore continuità offensiva, presentandosi all’ultimo intervallo sul 67-73.

La svolta definitiva è arrivata in apertura di quarto quarto, quando una difficile tripla di Tolotti ha dato ulteriore slancio ai saronnesi per il 69-76. Da quel momento la Robur ha preso definitivamente il controllo della partita: a 7’32” dalla sirena il vantaggio era già in doppia cifra sul 69-79 e nel finale i biancoblù hanno continuato ad allungare fino al conclusivo 79-100.

04062026