SARONNO – “La prossima volta più tifo!” È stato questo l’appello, a metà tra il serio e (soprattutto) il faceto, lanciato nel post partita da Felice Zerbi e Tommaso Tolotti, protagonisti della serata vittoriosa della Robur Saronno, ai tifosi presenti al palaRonchi. La replica dei supporter? Non si è fatta attendere: per tutta risposta, i due giocatori sono stati simpaticamente “puniti” con una doccia in diretta durante l’intervista.

Clima disteso e sorrisi a fine gara, merito anche del netto successo dei saronnesi, che in gara 2 dei quarti di finale playoff Dr2 maschile hanno travolto Marcallo 88-54, chiudendo la serie senza troppe complicazioni dopo il 75-86 dell’andata.

“Missione compiuta – ha commentato l’allenatore Alessandro Leva – ora la mente va rivolta ai prossimi impegni, a cominciare dalla partita del prossimo fine settimana contro il Niguarda”. La Robur è infatti attesa ora dalla semifinale, in programma domenica prossima contro i milanesi. Ma intanto, al palaRonchi di via Colombo, c’è stato spazio anche per qualche risata e un bel momento di spirito di squadra.

18052025