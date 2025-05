news

MILANO – A fine gara, l’allenatore della Robur Saronno, Alessandro Leva, ha definito la sfida “combattuta ed emozionante, ben giocata da entrambe le parti”, esprimendo soddisfazione per il successo ottenuto su un campo difficile come quello dell’Azzurra Niguardese, squadra che in stagione ha messo in difficoltà tutti.

La Robur ha infatti vinto 76-77 la gara d’andata della semifinale playoff del campionato Dr2 di basket maschile, disputata ieri sera al palasport di via Gatti a Milano. In un match altalenante, seguito da circa duecento spettatori, i saronnesi hanno saputo rimontare uno svantaggio di dieci punti grazie anche alla prova ispirata di Tolotti, trovando il sorpasso nel finale e il canestro decisivo a pochi secondi dalla sirena.

Il ritorno si giocherà domenica alle 19 al Palaronchi di via Colombo a Saronno. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Brusuglio-Soul Milano per la promozione in Dr1 (la “vecchia” serie D).

(foto e video: l’allenatore della Robur Saronno, Alessandro Leva)

