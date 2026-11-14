news

SARONNO – Nessun alibi per la lunga trasferta dalla Sardegna e tanti complimenti alla giovane Robur Saronno. È l’analisi di Federico Manca, allenatore dell’Esperia Cagliari, al termine della sconfitta per 93-83 al PalaRonchi, nell’ottava giornata del campionato di serie B Interregionale. «La società ci mette a disposizione tutte le comodità, siamo arrivati nelle condizioni migliori e il viaggio non è stato certamente il problema», chiarisce il tecnico, che individua nella mancanza di continuità la principale difficoltà della sua squadra.

«Abbiamo rincorso fin dall’inizio e ogni volta che riuscivamo a prendere l’inerzia della partita subivamo un parziale importante. Quando sei costretto a recuperare, questo ti taglia le gambe». Manca riconosce soprattutto i meriti degli avversari: «Saronno ha dimostrato una maturità enorme rispetto all’età dei suoi giocatori. Nei momenti cruciali ci ha sempre punito, senza sbagliare praticamente nulla».

L’allenatore cagliaritano chiede però anche un cambio di atteggiamento ai suoi giocatori: «Non dobbiamo innervosirci o dare qualcosa per scontato quando affrontiamo squadre giovani. Non c’è nessuno status che garantisca risultati. Dobbiamo imparare ad accettare le difficoltà e affrontarle con maggiore serenità».

Parole che accompagnano l’analisi di una partita nella quale Esperia Cagliari è riuscita a portarsi avanti due volte nella ripresa, prima sul 49-50 nel terzo quarto e poi sul 70-71 nell’ultima frazione. La Robur ha però sempre reagito, ritrovando il vantaggio grazie anche alle conclusioni dalla distanza di Acunzo e Caglio. Nel finale i saronnesi hanno gestito il margine fino al 93-83 conclusivo, con Acunzo in gran spolvero.

14112026