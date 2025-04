news

SARONNO – Finale in bellezza per l’Az Robur Saronno domenica vincente nell’ultima gara stagione in serie B Nazionale, in casa al Palaronchi di via Colombo contro Vicenza. Un successo che non evita ai saronnesi la retrocessione: “Sono contento per la vittoria con Vicenza, c’è davvero mancato poco per essere in corsa per la salvezza, spero che questo finale di stagione contribuisca a portare entusiasmo in prospettiva futura” in sintesi quel che ha detto a fine gara l’allenatore dei biancazzurri, Stefano Gambaro.

Per la Robur la stagione ufficiale è dunque giunta ora all’epilogo.

(foto e video: l’allenatore della Az Robur Saronno, Stefano Gambaro, commenta la gara domenicale al saronnese Palaronchi)

27042025