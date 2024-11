news

ORZINUOVI – La 14′ giornata porta bene all’Az Robur Saronno che espugna il campo del Crema. “Godiamoci questa vittoria” dice l’allenatore saronnese Stefano Gambaro a fine partita.

Al Palabertocchi di Orzinuovi, in casa della Pallacanestro Crema, incontro importante per la corsa verso alla salvezza delle due squadre, entrambe a caccia del successo. E gara quasi da subito nel segno dei saronnesi, che hanno volta avanti hanno sempre mantenuto un buon vantaggio. Una vittoria che dunque consente ai biancazzurri del presidente Ezio Vaghi di lasciare a Crema l’ultimo posto in classifica e di proseguire la serie positiva iniziata la settimana scorsa in casa battendo Fiorenzuola.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

30112024