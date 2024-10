news

SARONNO – Torna oggi in casa, al Palaborsani di via Legnano con inizio alle 17, la formazione dell’Az Robur Saronno impegnata nel campionato di basket di serie B Nazionale. I biancazzurri trovano sulla loro strada una squadra che molti addetti ai lavori includono nel novere delle possibili favorite per il successo finale, ovvero il Mestre.

“Mestre è una compagine forte e completa in tutte i reparti ed è allenata da uno staff molto esperto – ricorda l’allenatore saronnese, Stefano Gambaro – Ma più che sugli avversari in questi giorni noi ci siamo innanzitutto concentrati… su n0i stessi, abbiamo lavorato su quello che possiamo migliorare del nostro gioco, sia offensivo più difensivo, per cercare di dare il meglio anche contro questo quotato avversario”.

