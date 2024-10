news

CASTELLANZA – Stefano Gambaro è il volto della delusione, alla fine della gara persa sabato pomeriggio al Palaborsani, 7′ turno del campionato di basket serie B Nazionale; incontro perso con Gemini Mestre proprio sul suono della sirena. Un match incredibilmente emozionante, e che molte volte sembrava già vinto dal Saronno, con la doccia fredda proprio all’ultimo secondo.

Su ilSaronno anche la intervista all’allenatore ospite, Cece Ciocca, che non manca di elogiare la formazione roburina, “non sarà facile per nessuno contro Saronno”.

E la cronaca con le foto dell’incontro.

L’Az Robur Saronno torna in azione sabato prossimo in trasferta in Piemonte ad Omegna.

In classifica i saronnesi rimangono all’ultimo posto con due punti all’attivo (per la vittoria contro Treviglio).

26102024