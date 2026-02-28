news

SARONNO – Nel finale il neo arrivo della Robur Saronno, Fabio Luca Basili, al debutto in biancazzurro, ha fatto la differenza. L’italo americano ha parlato di questa sua nuova esperienza in maglia roburina: “Sono felice di essere qui, e grato ad allenatore e compagni per avermi aiutato ad adattarmi ed entrar e nel gruppo, e sono ovviamente felicissimo di questa vittoria” le parole del giocatore al termine della gara.

Vittoria fondamentale per la Robur Saronno nella settima giornata di ritorno della serie B interregionale. Al PalaRonchi i roburini superano Sansebasket Cremona 74-67 al termine di una gara in rimonta. Dopo un primo tempo difficile, chiuso sotto 28-43 contro l’ultima in classifica, Saronno cambia passo nella ripresa: aumenta l’intensità difensiva, approfitta del calo offensivo degli ospiti – a secco dal campo nel terzo quarto – e rientra fino al 47-50. Nell’ultimo periodo arriva l’aggancio sul 52-52 e poi il sorpasso, con la Robur più lucida nei possessi decisivi fino al 74-67 finale.

