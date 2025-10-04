news

GALLARATE – La giovane Robur Saronno resta imbattuta nel campionato di serie B Interregionale. Nella gara del tardo pomeriggio di sabato la vittoria trasferta a Gallarate, con un canestro di Acunzo all’ultimo secondo, 83-85.

A raccontare la partita è proprio Thomas Acunzo: “Siamo molto contenti, non solo per avere vinto ma anche per avere giocato in un palazzetto così, pieno di tifosi. Siamo andati sotto, abbiamo recuperato, hanno recuperato gli avversari ma poi siamo riusciti a portarla a casa”.

Dove potrà arrivare questa Robur? “Siamo tanti giovani, i senior ci danno una mano incredibile ogni giorno perchè ci aiutano a fare esperienza. Non so quale potrà essere il nostro traguardo ma ce la stiamo mettendo tutta” conclude il giocatore biancazzurro.

