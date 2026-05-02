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SARONNO – “Troviamo un avversario che non conosciamo ma di buon livello, espressione di un girone, quello del nord est, che ha un tasso tecnico elevato. Dovremo essere noi stessi, giocare come sappiamo”: Luca Ansaloni, allenatore della Robur Saronno, parla della sfida contro lo Jadran Trieste, si inizia oggi nel capoluogo friulano con gara 1 alle 20.

Una sifda che rappresenta un nuovo scenario per la Robur Saronno nel campionato di serie B interregionale. La rinuncia di Marnate ha infatti all’ultimo modificato la classifica e di conseguenza anche l’avversario del primo turno playout: i saronnesi affronteranno dunque lo Jadran Trieste in una serie decisiva per la salvezza. Si gioca al meglio delle tre partite e per la Robur sarà un passaggio chiave della stagione, dove serviranno continuità e attenzione per mantenere la categoria.

Programma partite

Gara 1: sabato 2 maggio alle 20, PalaChiarbola (via Visinada 7, Trieste)

Gara 2: sabato 9 maggio alle 20, PalaRonchi (via Colombo 44, Saronno)

Eventuale gara 3: domenica 17 maggio alle 18, PalaChiarbola (Trieste)

02052026