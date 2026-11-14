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SARONNO – Soddisfazione per la vittoria, soprattutto per la capacità della squadra di reagire nei momenti difficili. Matteo Bonassi, allenatore della Robur Saronno, commenta così il successo casalingo per 93-83 contro Esperia Cagliari, nell’ottava giornata del campionato di serie B Interregionale. «Siamo stati bravi a restare mentalmente dentro la partita anche quando Cagliari è riuscita a recuperare e a superarci. L’ho detto ai ragazzi anche nello spogliatoio: siamo rimasti sul pezzo, soprattutto dal punto di vista difensivo».

Bonassi sottolinea il valore degli avversari: «Abbiamo subito 83 punti, ma contro una squadra molto forte offensivamente, con individualità di altre categorie. Siamo stati bravi anche ad affrontare le loro soluzioni tattiche, dalla pressione alla difesa a zona, sulle quali avevamo lavorato in allenamento».

Non manca qualche osservazione sugli aspetti da migliorare, in particolare sui ritardi difensivi contro i tiratori avversari in uscita dai blocchi, che hanno portato anche a concedere tre tiri liberi.

La vittoria permette alla Robur di raggiungere proprio Cagliari a quota otto punti in classifica. «Sono due punti d’oro, non so quante squadre riusciranno a battere Cagliari», osserva Bonassi, già concentrato sulla prossima trasferta contro la capolista. «Andremo a dimostrare che ci siamo e che in questa categoria vogliamo essere protagonisti, anche se siamo una squadra giovane. Non è detto che i giovani debbano stare soltanto nella parte bassa della classifica».

La partita del PalaRonchi di via Colombo ha visto Saronno condurre per buona parte del primo tempo, prima di subire due sorpassi nella ripresa, sul 49-50 e sul 70-71. In entrambe le occasioni i biancazzurri hanno reagito, trovando punti importanti anche con le conclusioni dalla distanza di Acunzo e Caglio. Nel finale la Robur ha preso definitivamente il largo, chiudendo sul 93-83, con Acunzo miglior realizzatore saronnese a quota 21 punti.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore ospite, Manca.

14112026