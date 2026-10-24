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ARCISATE – Non cerca attenuanti l’allenatore della Robur Basket Saronno, Matteo Bonassi, dopo la pesante sconfitta per 96-67 sul campo di Academy Varese. Nel dopopartita il tecnico saronnese ha analizzato con severità la prestazione dei suoi, puntando il dito soprattutto contro il disastroso secondo quarto, nel quale la Robur ha incassato un parziale di 30-5 che ha compromesso l’incontro. «Neanche l’avvio, secondo me, è stato così promettente – ha osservato Bonassi – Le cose che avevamo preparato erano differenti, anche perché avevamo già visto gli avversari nell’Under 19 un paio di settimane fa. È vero che dal punto di vista del punteggio eravamo lì, ma abbiamo anche sprecato in attacco. Il primo quarto doveva sicuramente finire meglio».

Il tecnico non ha dunque salvato nemmeno i primi dieci minuti, conclusi sul 21-19 per i padroni di casa, quando la Robur era ancora pienamente in partita. La vera svolta negativa è arrivata però nella seconda frazione. «Poi facciamo un secondo quarto orribile, nel quale concediamo quella differenza che ci siamo portati dietro per tutta la partita. Perché un 30-5 non va bene, non va bene assolutamente», ha sottolineato Bonassi, particolarmente amareggiato per l’atteggiamento della squadra. L’allenatore è entrato anche nel merito degli errori commessi: «Abbiamo fatto errori di leggerezza, siamo stati morbidi, ci siamo fatti tirare in testa. Non abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti e questo non va assolutamente bene».

A preoccupare Bonassi è stata soprattutto la perdita di fluidità nel gioco offensivo, con la squadra incapace di mantenere il ritmo e la circolazione di palla necessari per mettere in difficoltà gli avversari. «Abbiamo smesso di correre, smesso di passarci la palla. Abbiamo iniziato a palleggiare, a fermare il pallone e questo avvantaggia la difesa di Varese Academy, che è stata sicuramente brava ad approfittarne. La nostra non è stata una partita di buon livello», ha concluso il tecnico.

La partita. La Robur Saronno è stata sconfitta 96-67 ad Arcisate da Academy Varese. Dopo un primo quarto equilibrato (21-19), i padroni di casa hanno piazzato il decisivo 30-5 nella seconda frazione, andando al riposo sul 51-24. Il terzo periodo si è concluso sul 71-45, prima del definitivo 96-67. I parziali: 21-19, 30-5, 20-21, 25-22.

25102026