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TORINO – Luci e ombre nella prestazione della Robur Saronno, sconfitta 81-73 dal Don Bosco Crocetta al PalaBallin di Torino nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale. Al termine dell’incontro è l’allenatore saronnese Matteo Bonassi a tracciare un bilancio della gara, soffermandosi sugli aspetti positivi della prestazione e su quelli che non lo hanno convinto.

La Robur ha faticato soprattutto nella prima metà dell’incontro, chiusa sotto 46-30, mentre nel terzo quarto, dopo essere risalita fino a meno cinque, ha nuovamente subito l’allungo dei piemontesi, avanti 64-46 alla terza sirena. Nell’ultima frazione è arrivata una nuova reazione, con Caglio, Bol, Zotti Pavlovic e compagni capaci di riportarsi fino a quattro punti di distanza a due minuti dalla conclusione, senza però riuscire a completare la rimonta.

Nella video intervista Bonassi propone la propria analisi della partita, tra le difficoltà incontrate e i segnali incoraggianti emersi nel corso dei quaranta minuti.

Su ilSaronno anche l’intervista al coach di casa, Luca Sacco.

(foto e video: coach Bonassi)

07112026