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VARESE – Soddisfatto per la vittoria, ma anche consapevole degli aspetti sui quali la squadra deve ancora lavorare. È l’analisi di Matteo Bonassi, allenatore della Robur Basket Saronno, al termine della trasferta vincente sul campo del Campus Varese, nella quarta giornata del campionato di serie B Interregionale.

Nell’intervista del dopopartita, il tecnico ha sottolineato come” il successo, nonostante il divario nel punteggio, non sia stato così semplice come potrebbe sembrare”. I saronnesi hanno infatti raggiunto un vantaggio massimo di 29 punti, prima di concedere agli avversari la possibilità di ridurre le distanze. Bonassi ha evidenziato soprattutto gli aspetti positivi del terzo quarto, “quando la Robur è riuscita a difendere con grande efficacia, limitando i lunghi varesini e controllando le situazioni di pick and roll. Una fase nella quale Saronno ha mantenuto alta l’attenzione difensiva anche nei momenti in cui l’attacco non riusciva a trovare il canestro”.

Proprio la continuità della concentrazione resta però uno degli obiettivi del lavoro settimanale. L’allenatore ha spiegato che la squadra deve sviluppare ulteriormente una mentalità vincente, evitando quei cali di attenzione che hanno consentito al Campus di recuperare parte dello svantaggio.

Il giudizio complessivo è comunque positivo: segnare 96 punti in trasferta e vincere con 18 lunghezze di margine rappresenta un risultato importante, soprattutto per una formazione giovane che sta cercando di consolidare la propria identità.

La partita. La Robur Saronno ha battuto il Campus Varese 96-78 (22-20, 51-37, 77-57 i parziali progressivi per i saronnesi), conquistando la terza vittoria nelle prime quattro giornate. Dopo un primo quarto equilibrato, la formazione di Bonassi ha preso il largo nel secondo periodo, controllando poi l’incontro fino alla sirena finale.

17102026