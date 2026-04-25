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SARONNO – Tommaso Sacchetti, allenatore del Campus Varese, commenta la sconfitta della sua squadra sabato sera al Palaronchi di Saronno contro i locali della Robur: “Per questa ultima giornata di regular season ho pensato ad un po’ di turn over, lasciando respirare chi gioca solitamente più minuti. A prescindere da questo – fa notare il tecnico – non ci siamo comunque presentati con quel atteggiamento “guerrigliero” che è la nostra forza”.

ittoria pesante per la Robur Saronno nell’ultima giornata di campionato: al PalaRonchi di via Colombo i biancoblù superano Campus Varese 88-83 al termine di una gara intensa e combattuta fino agli ultimi secondi. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, trascinati da un ispirato Ventura, autore di nove punti consecutivi che valgono il primo allungo sul 16-9. Varese però reagisce e resta in scia, chiudendo il primo quarto sotto di misura sul 21-19.

Nel secondo periodo cambia l’inerzia: gli ospiti piazzano un parziale di 8-0 e mettono la testa avanti, sfruttando soprattutto le soluzioni offensive di Fernandez e Prato. La Robur fatica a trovare continuità e si va all’intervallo lungo con Varese avanti 37-43. La ripresa si apre con un altro atteggiamento per Saronno, che torna a contatto grazie ai canestri di Pellegrini e alla crescita generale del ritmo. Nonostante il tentativo di rientro, Varese riesce a mantenere un piccolo margine e si entra nell’ultimo quarto sul 55-61. Nel finale succede di tutto: Ventura firma il pareggio, ma Varese risponde colpo su colpo ancora con Fernandez e Prato. A tenere in partita la Robur è Redaelli, decisivo con punti pesanti. A un minuto e venti dalla fine gli ospiti provano la fuga sul 78-83, ma Saronno reagisce immediatamente: tripla di Fioravanti, tripla di Negri e sorpasso completato.

Nel possesso decisivo Fioravanti è glaciale dalla lunetta, mentre sull’ultima azione Varese non trova il canestro del pareggio. A chiudere i conti ci pensa ancora Ventura, che cattura il rimbalzo e realizza i liberi del definitivo 88-83. MVP della serata proprio Ventura con 25 punti e 8 rimbalzi, ben supportato da Bagordo (14), Redaelli (11) e Pellegrini e Fioravanti (10 a testa).

Con questo successo la Robur chiude la regular season e accede ai playout con il dodicesimo posto, pronta ad affrontare Gardonese nella serie salvezza al meglio delle tre partite, con gara uno in programma sabato 3 maggio al PalaRonchi.

(foto e video: il tecnico dei varesini, Tommaso Sacchetti)

26042026