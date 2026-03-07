news

SARONNO – “Partita tosta, desiderosi di rifarci”. È questo, in sintesi, il commento del saronnese Thomas Acunzo nella videointervista realizzata dopo la vittoria esterna della Robur Saronno sul campo del Derthona, successo ottenuto sabato sera nell’8′ giornata di ritorno del campionato di basket maschile di serie B Interregionale. Dalle parole del giocatore biancoblù emerge soprattutto il valore del successo conquistato a Tortona, arrivato al termine di una sfida difficile e combattuta, nella quale Saronno ha saputo reagire e cambiare passo nella seconda parte di gara. Acunzo ha sottolineato proprio la durezza del confronto e la volontà della squadra di riscattarsi, segnale di un gruppo che voleva dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane.

Per la Robur si tratta di una vittoria importante anche sul piano del morale, ottenuta in uno scontro diretto delicato nella corsa per allontanarsi dalle zone basse della classifica. La squadra ha saputo restare dentro alla partita nei momenti di maggiore equilibrio e poi allungare con decisione nel finale.

Nella cronaca del match, la Robur ha disputato una prova in crescendo, imponendosi 78-92 sul parquet del Derthona. Dopo un primo quarto chiuso sul 22-22 e un secondo periodo altrettanto equilibrato, concluso sul 45-45, i saronnesi hanno alzato il livello dopo l’intervallo lungo. Nel terzo quarto sono arrivati i punti di Pellegrini e la regia di Basili, mentre lo stesso Acunzo è stato protagonista anche dalla lunga distanza. Saronno ha così chiuso la terza frazione avanti 62-69, per poi consolidare il vantaggio negli ultimi 10 minuti e gestire con autorità il finale fino al 78-92 conclusivo.

