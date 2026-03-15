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SARONNO – Una partita combattuta fino all’ultimo possesso e decisa solo nei minuti finali. È questa la lettura della sfida tra Robur Saronno e Oleggio Basket nelle parole dell’allenatore biancoazzurro Luca Ansaloni, al termine della gara disputata sabato sera al PalaRonchi per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Nel dopogara il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia giocato alla pari contro una formazione di alto livello, capace di occupare le zone alte della classifica e lanciata verso i playoff. Una partita equilibrata, con diversi momenti di difficoltà ma anche con una buona reazione dei biancoazzurri, che sono riusciti a restare sempre in partita.

Secondo Ansaloni l’incontro si è deciso soprattutto negli episodi finali, quando Oleggio ha saputo sfruttare meglio alcune situazioni chiave negli ultimi minuti. Resta comunque la prestazione positiva della Robur, che ha dimostrato carattere e competitività contro un avversario di valore.

Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima gara di campionato: per Saronno inizia la fase decisiva della stagione, con diversi scontri diretti nella corsa alla salvezza. In campo, dopo un avvio favorevole agli ospiti, Saronno ha reagito trovando il sorpasso prima dell’intervallo sul 37-34. La gara è rimasta equilibrata anche nella ripresa e si è decisa nel finale, quando Oleggio ha piazzato l’allungo decisivo negli ultimi minuti.

Robur Saronno-Oleggio 75-78 (17-21, 37-34, 54-55)

15032026