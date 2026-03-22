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GAZZADA SCHIANNO – Soddisfazione ma anche lucidità nell’analisi per coach Luca Ansaloni dopo il successo della sua Robur Saronno sul campo del 7 Laghi. Una vittoria importante, arrivata con autorità, ma costruita soprattutto nella capacità di reagire ai momenti complicati della partita. “È stata una partita non semplice – ha spiegato Ansaloni nel post gara – perché loro sono rientrati bene e hanno avuto anche l’inerzia per qualche minuto. In quei frangenti siamo stati bravi a non disunirci”.

Il tecnico saronnese ha sottolineato proprio questo aspetto come chiave della gara: “Abbiamo fatto un ottimo primo quarto, poi però abbiamo avuto un passaggio a vuoto. La cosa positiva è che la squadra è rimasta compatta, senza perdere la testa”. Determinante, secondo l’allenatore, la gestione del finale: “Nell’ultimo quarto abbiamo alzato il livello, soprattutto difensivo, e lì abbiamo chiuso la partita. Questo è un segnale importante di crescita”. Un successo che arriva al termine di una gara giocata a porte chiuse, elemento che ha inciso sull’atmosfera: “Senza pubblico è sempre strano, manca qualcosa, ma bisogna sapersi adattare. I ragazzi lo hanno fatto bene”.

La Robur Saronno si è imposta con il punteggio di 73-94 al termine di una partita iniziata con un primo quarto dominato (14-27), proseguita con il rientro dei padroni di casa fino al 54-59 al 30’, e chiusa con decisione nell’ultimo periodo grazie a un allungo decisivo. Tra i migliori Negri, Pellegrini e Acunzo, con Basili in crescita.

22032026