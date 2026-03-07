news

SARONNO – “Sprint da metà gara”. È questa la sintesi affidata da Luca Ansaloni, allenatore della Robur Saronno, alla videointervista diffusa dopo la vittoria esterna conquistata sul campo del Derthona nell’8′ giornata di ritorno del campionato di basket maschile di serie B Interregionale.

Nel commento post partita, il tecnico biancoblù individua dunque nella crescita avuta dopo l’intervallo la chiave del successo di Saronno, capace di cambiare marcia nella seconda parte dell’incontro dopo tre quarti a lungo combattuti. Il concetto espresso da Ansaloni è chiaro: la Robur ha costruito il colpo esterno aumentando intensità ed efficacia con il passare dei minuti

Su ilSaronno anche l’intervista al giocatore saronnese Thomas Acunzo.

E la cronaca della partita.

