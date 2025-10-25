news

SARONNO – Terza sconfitta consecutiva per la Robur Saronno (Basket serie B Interregionale) che pur disputabndo una buona gara, sabato sera al Palaronchi di via Colombo, non ce l’ga fatta a fermare la corazzata Sangiorgese: 77-71. “Vediamola con obiettiva, ci sono elementi positivi ma anche la consapevolezza che c’è ancora tanto da lavorare” in sintesi il commento finale dell’allenatore roburino, Luca Ansaloni.

Si è giocato per la 5′ giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale; in precedenza i saronnesi avevano vinto contro Bergamo e Gallarate, e perso contro Pavia e Pizzighettone.

Prossimi appuntamenti

Prossimo appuntamento ancora in casa, sabato 1 novembre c’è la sfida con la Social Osa Milano, mentre sabato 8 novembre Cremona-Robur al Palaspettacolo di Cremona.

(foto e video: l’allenatore della Robur Saronno, Luca Ansaloni)

