GALLARATE – Luca Ansaloni, allenatore della Robur Saronno, commenta il successo della sua squadra contro Gallarate. La giovane formazione saronnese, infatti, resta imbattuta nel campionato di serie B Interregionale arrivato alla seconda giornata, superando anche l’ostacolo di una squadra molto quotata come quella gallaratese, 83-85.

“Non mi sarei immaginato un finale così aperto e rocambolesco. E’ stata però una partita con cambi di inerzia molto marcati – ricorda il tecnico roburino – Nel finale Gallarate ha aumentato l’intensità, ci sono state ottime giocate e poi la parte conclusiva, un pochino loro ed un pochino nostra, e alla fine ci è andata bene”.

Su ilSaronno anche l’intervista al giocatore saronnese Thomas Acunzo.

04102025