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TRIESTE – “Abbiamo tenuto testa agli avversari ma nella parte finale è finita anche la nostra enegia, siamo andati in affanno e contro una squadra fisica come quella avversarie sono problemi” in estrema sintesi il commento dell’allenatore della Robur Saronno, Luca Ansaloni, dopo la sconfitta a Trieste.

Si apre dunque con una sconfitta la serie playout della Robur Saronno, superata in gara 1 dalla Jadran Trieste al termine di una sfida equilibrata e decisa negli ultimi minuti. L’avvio è dei padroni di casa, avanti 26-17 alla prima sirena con un Diminic subito incisivo. Saronno reagisce nel secondo quarto, alzando l’intensità difensiva e trovando il sorpasso all’intervallo sul 38-39. La gara resta in equilibrio anche nel terzo periodo, chiuso sul 63-59 per Trieste, prima di un ultimo quarto in cui i locali riescono a mantenere il vantaggio gestendo meglio i possessi decisivi fino alla sirena finale, 83-72.

Tra i triestini in evidenza Gobbato con 18 punti e Batich con 15. Per Saronno buona distribuzione offensiva, ma senza lo spunto decisivo nei momenti chiave. Punti dei singoli giocatori Robur: Panceri 0, Pellegrini 16, Molteni 6, Negri 8, Ventura 10, Acunzo 3, Pavese 0, Bagordo 2, Presotto 3, Redaelli 5, Basili 6, Fioravanti 9. Fuori l’infortunato Bloise.

La serie proseguirà con gara 2 sabato 9 maggio alle 20 al PalaRonchi di via Colombo 44 a Saronno. L’eventuale gara 3 è in programma domenica 17 maggio alle 18, ancora a Trieste, sempre al PalaChiarbola.

Programma partite:

Gara 1: sabato 2 maggio alle 20, PalaChiarbola (via Visinada 7, Trieste)

Gara 2: sabato 9 maggio alle 20, PalaRonchi (via Colombo 44, Saronno)

Eventuale gara 3: domenica 17 maggio alle 18, PalaChiarbola (Trieste)

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02052026