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SARONNO – “Varese è una ottima squadra, ma noi siamo rimasti sempre agganciati”: al termine della sfida coi biancorossi, ultima di regular season della serie B Interregionale di basket, l’allenatore della Robur Saronno, Luca Ansaloni, è piuttosto soddisfatto. “Bene per la mentalità e per i progressi del gruppo” ha detto nel fine gara.

Si chiude dunque con un successo la regular season della Robur Saronno, che al PalaRonchi supera Campus Varese 88-83 al termine di una gara combattuta. Dopo un buon avvio firmato Ventura, i saronnesi subiscono il ritorno degli ospiti, che vanno all’intervallo avanti 37-43. Nella ripresa la Robur reagisce e resta in partita, ma è nell’ultimo quarto che si decide tutto. A un minuto dalla fine Varese è avanti 78-83, ma Saronno ribalta il match con le triple di Fioravanti e Negri, chiudendo poi dalla lunetta. Decisivo ancora Ventura, miglior marcatore con 25 punti.

Con questa vittoria la Robur chiude al 12° posto e accede ai playout, dove affronterà la Gardonese.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico ospite, Tommaso Sacchetti.

26042026