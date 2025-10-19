news

SORESINA – “Prima metà di gara in salita, abbiamo fatto tantissima fatica. Sapevamo cosa ci saremmo dovuti aspettare ma poi c’è stata la rimonta, che purtroppo non si è completata ma contro questo Pizzighettone era difficilissimo”. Così Luca Ansaloni, allenatore della Robur Saronno dopo la gara parsa in trasferta sabato sera a Soresina, palasport del Pizzighettone.

Una rimonta orgogliosa non basta alla Robur Saronno, sconfitta di misura 70-65 sul campo della capolista Pizzighettone nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. La gara si mette subito in salita per i saronnesi: i padroni di casa partono forte e chiudono avanti 23-11 il primo quarto, allungando fino al 38-24 all’intervallo lungo, grazie ai canestri di Segala e Piccoli.

Al rientro in campo, però, la Robur cambia ritmo. Acunzo guida la riscossa e una tripla di Negri riapre la sfida, con il punteggio sul 50-44 alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Ansaloni arrivano a un solo punto di distanza (66-65), ma Pizzighettone trova le energie per resistere e chiudere la partita a proprio favore.

Su ilSaronno anche l’intervista al tecnico del Pizzighettone, Giovanni Baiardo.

E la cronaca del match.

