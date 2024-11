news

CASTELLANZA – La seconda vittoria (87-68) della matricola Az Robur Saronno coincide con l’anticipo della 13′ gironata di serie B Nazionale, in casa al Palaborsani di Castellanza contro i Fiorenzuola Bees. L’allenatore saronnese Stefano Gambaro non nasconde la sua soddisfazione: “Era la vittoria che cercavamo per ripatire, una gara convincente”.

Il programma

Oggi Az Saronno-Fiorenzuola Bees 87-68, sabato Gemini Mestre-Virtus Ragusa e Paffoni Fulgor Omegna-Civitus Vicenza; domenica Treviglio-Crema, Monferrato-Fulgor Fidenza, Rucker San Vendemiano-Blacks Faenza, Capo d’Orlando-Rimadesio Desio, Virtus Imola-Costa Imola; lunedì Legnano Knights-Lumezzane, mercoledì 11 dicembre Energy Agrigento-Bakery Piacenza.

Classifica

Lrgnano Knights 22 punti, Treviglio 20, Blacks Faenza 18, Rucker San Vendemiano 16, Lumezzane, Fulgor Omegna. Costa Imola, Vicenza, Fulgor Fidenza, Desio 14, Mestre, Capo d’Orlando e Monferrato 12, Virtus Imola 10, Vicenza e Agrigento 8, Fiorenzuola 6, Virtus Ragusa e Crema e Az Saronno 4.

22112024