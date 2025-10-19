news

SORESINA –Partita combattutissima, che abbiamo guidato per metà ma Saronno ha dimostrato di essere una squadra di valore per la categoria. Noi volevamo dimostrare le nostre qualità difensive e ci siamo riusciti”: in sintesi il commento di Giovanni Baiardo, allenatore del Pizzighettone che sabato sera ha battuto la Robur Saronno.

La Robur Saronno ci prova fino alla fine ma deve arrendersi di misura al Pizzighettone, che si impone 72-65 nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Partenza difficile per i saronnesi, con i padroni di casa subito in controllo (23-11 dopo il primo quarto e 38-24 all’intervallo), trascinati da Segala e Piccoli, entrambi a quota 8 punti nella prima metà di gara. Dopo la pausa lunga la Robur reagisce: Acunzo suona la carica e una tripla di Negri riapre la partita sul 50-44 al 30’. Nell’ultimo periodo i biancazzurri arrivano addirittura a -1 (66-65) con un’altra conclusione pesante di Negri, ma il Pizzighettone riesce a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale.

