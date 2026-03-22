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GAZZADA SCHIANNO – Emozione e concretezza nelle parole di Giacomo Bloise, all’esordio con la maglia della Robur Saronno nel successo di sabato sera sul campo del 7 Laghi. Un debutto arrivato in una gara tutt’altro che banale, ma vissuto con l’atteggiamento giusto. “È stata sicuramente una bella emozione esordire – ha raccontato nel post partita – ma la cosa più importante era portare a casa la vittoria”.

Il nuovo innesto saronnese ha sottolineato subito l’impatto con il gruppo: “Mi sono trovato bene fin da subito, i compagni mi hanno aiutato molto e questo ha reso tutto più semplice”. Bloise ha poi evidenziato l’aspetto collettivo della prestazione: “Abbiamo fatto una partita solida. Anche quando loro sono rientrati siamo rimasti concentrati e questo ci ha permesso di riprendere il controllo”. Infine uno sguardo al futuro: “L’obiettivo è continuare così, allenarsi bene e aiutare la squadra a raggiungere i risultati”.

La Robur Saronno ha conquistato i due punti imponendosi 73-94 sul campo del 7 Laghi, al termine di una gara iniziata con grande autorità, riaperta nel corso dei quarti centrali e chiusa definitivamente nell’ultimo periodo con un allungo decisivo. Un successo importante nella corsa salvezza, impreziosito anche dal debutto di Bloise.

Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore saronnese, Luca Ansaloni.

E la cronaca del match.

22032026